В Петербурге уволили 19 чиновников после проверок КСП

15 чиновников получили выговоры, а 31 человек отделался замечаниями.

В понедельник, 17 мая, во время отчёта бюджетно-финансовому комитету Законодательного собрания Петербурга председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) сообщил, что в прошедшем 2020 году 65 чиновников привлекли к ответственности.

Благодаря участившимся проверкам КСП удалось обнаружить нарушения, повлекшие за собой увольнение 19 должностных лиц. Выговоры получили 15 чиновников, 31 человек отделался замечаниями. По итогу проверок прокуратура вынесла 27 представлений, а 24 чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности, еще в шести случаях были назначены штрафы. Так, например, администрация МО "Поселок Шушары" выплатит штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Помимо этого было возбуждено 2 уголовных дела по статье "Мошенничество" (159 УК РФ)

Ранее мы писали, что контрольно-счетная палата занялась проверкой МО "Ульянка" и "Красное Село".

Фото: Piter.tv