В Петербурге выросло число новых офисов, но свободных стало меньше

В первом квартале 2021 года в городе ввели 92,3 тысяч квадратных метров в офисах класса А и В.

В Петербурге возросло количество новых офисных помещений. В первом квартале 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 92,3 тысяч "квадратов" площадей в офисах класса А и В. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствуют данные консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg.

Общий объем офисных площадей, введенных в этом году, составил 3,9 млн квадратных метров. 32% из них являются офисами класса А, 68% – класса В. Более 50% из новых офисных помещений были реконструированы или сменили свое назначение.

При этом, по сравнению с концом 2020 года, в Петербурге на 6% стало меньше свободных офисов. Пустуют сегодня 248,4 тысяч квадратных метров.

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