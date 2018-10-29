В Петербурге увеличили число пригородных поездов

Как рассказали в ведомстве, электричек на выборгском направлении стало больше.

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что количество пригородных поездов увеличили. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД изданию 47news.

Как рассказали в ведомстве, электричек на выборгском направлении стало больше. Однако не уточнили насколько. Большое количество пассажиров связано с тем, что петербуржцы устремились за город.

Недавно мы публиковали видео, где петербуржцы устроили сильную давку в попытке уехать на электричках.

Ранее Piter.tv информировал о том, что власти города обязали вакцинировать 65% петербургских госслужащих.

Фото: Piter.tv