В Петербурге в 2020 году утроят ввод социальных объектов

Планируется добиться данных результатов за счет строительства и приобретения.

В понедельник, 14 октября, правительство города одобрило закон "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В следующем году чиновники планируют утроить ввод в эксплуатацию соцобъектов. Планируется добиться данных результатов за счет строительства и приобретения. К 2024 году, по планам в городе должны появиться 314 новых социальных объекта, в том числе 181 детсад, 98 школ и 35 поликлиник.

Также большая часть бюджета направлена на развитие общественного транспорта, реконструкцию исторического центра, развитие благоустройства.

Также в 2020 году на ОМС в Петербурге потратят 119 млрд рублей.

Фото: Piter.TV