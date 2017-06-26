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В Петербурге устроили автопробег, посвященный Дню медицинского работника
Сегодня, 15:24
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Arinablinova

В Петербурге устроили автопробег, посвященный Дню медицинского работника

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Для медиков подготовили поздравления и подарки.

В воскресенье, 21 июня, волонтеры устроили автопробег в рамкам акции #Мывместе, посвященный Дню медицинского работника. 

Известно, что участники на 25 машинах проедут по маршруту, который начинается от временного госпиталя в "Ленэкспо" и предполагает заезд ещё в 3 больницы — Покровскую, Мариинскую и Боткинскую. В каждой они поздравят врачей, а также передадут подарочные наборы.

Ранее мы писали, что в Петербурге предлагают наградить ветерана за сбор денег для врачей.

Фото: Pixabay

 

Теги: день медика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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