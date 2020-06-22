В честь медиков Дворцовый мост и Мариинскую больницу подсветили красно-белым

На Дворцовой площади подсветка работала в двух режимах.

В воскресенье, 21 июня, Дворцовый мост и старейшую в Петербурге Мариинскую больницу подсветили красно-белым светом. Это было сделано в честь Дня медицинского работника.

На Дворцовой площади подсветка работала в двух режимах. Одна из них была красно-белыми переливами, а вторая представляла пульсирующую точечную красную подсветку, которая создает ассоциацию с биением сердца.

Подсветка подготовлена специалистами СПб ГБУ "Ленсвет" при содействии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Видео: Piter.TV