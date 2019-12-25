Оркестр "Таврический" порадовал медиков Петербурга потрясающей музыкой

Музыканты также провели прямую трансляцию концерта.

В воскресенье, 21 июня, симфонический оркестр "Таврический" решил порадовать медицинских работников живой музыкой под открытым небом. Об этом стало известно из официальной группы оркестра "Вконтакте".

Музыканты не только исполнили симфонические хиты и во дворе ЛОКБ перед окнами COVID-отделения, но и провели прямую трансляцию концерта.

Концерт провели в честь Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня по всей России.

Ранее мы писали, что в Петербурге устроили автопробег, посвященный Дню медицинского работника.

Фото: vk.com/tauridaorchestra