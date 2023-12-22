В Петербурге установят памятник слепым защитникам блокадного Ленинграда

Высота памятника составит 0,9 метров, его выполнят из бронзы.

В 2024 году в Петербурге появится памятник "Слепой слухач – защитник неба блокадного Ленинграда". Монумент увековечит память незрячих бойцов ленинградской противовоздушной обороны в годы ВОВ, сообщили в пресс-службе Смольного 22 апреля.

Памятник установят в Сквере слепых слухачей, который расположен на Петроградской стороне у дома 5-7 по Стрельнинской улице. Вблизи находится библиотека для слепых и слабовидящих людей. Именно оттуда в годы войны незрячие слухачи отправлялись на фронт.

Петербургская организация Всероссийского общества слепых обратилась к нам с инициативой установить памятник незрячим бойцам ПВО, благодаря которым удалось спасти многие тысячи жизней. Это был уникальный случай в мировой истории, когда люди с тяжелой патологией зрения призывались в армию в период военных действий. Они обладали тончайшим слухом. Губернатор Петербурга

Авторами памятника выступили скульптор Мария Третьякова, слепоглухой скульптор Александр Сильянов и архитектор Леонид Копыловский. Эскизный проект монумента одобрили в Градостроительном совете при правительстве Петербурга и Общественной палате Петербурга.

Высота памятника составит 0,9 метров, его выполнят из бронзы и установят на постаменте высотой 1,2 метра, на котором разместят бронзовые надписи: "Слепым слухачам" и "Незрячим защитникам блокадного Ленинграда".

Ранее мы рассказывали о том, что скульптор из Петербурга предложил установить памятник Шостаковичу в филармонии.

Фото: пресс-служба Смольного