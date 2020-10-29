В Петербурге установят мемориальную доску актёру Георгию Жженову

Мемориальная доска появится на Васильевском острове.

В Петербурге установят мемориальную доску актеру театра и кино Георгию Жженову. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Мемориальная доска появится на фасаде дома №20 А по 1-й линии Васильевского острова. Идея принадлежит общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", которая взяла на себя финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке, а также последующему ремонту и реставрации мемориальной доски.

Георгий Жженов – советский и российский актёр театра и кино, литератор, мемуарист, общественный деятель. Жженов является лауреатом государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, народным артистом СССР и кавалером ордена Ленина.

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Фото: kino-teatr.ru