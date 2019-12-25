В Петербурге установят 35 светофоров у образовательных учреждений

До конца года у 50 образовательных учреждений установят 35 светофоров. Эти участки дорог ежедневно пересекают сотни пешеходов, в том числе дети.

В рамках национальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения, до конца текущего года, в десяти различных районах города установят 35 новых светофоров у 50 образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В преддверии начала учебного года, три новых светофорных объекта уже начали свою работу. Они находятся по следующим адресам: на Звенигородской улице, на пересечении улицы Морской Пехоты и проспекта Маршала Жукова, а также на перекрестке улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара.

Кроме того, на протяжении текущего года в городе будет введено в эксплуатацию 48 новых светофорных объектов в рамках Адресной программы. Дополнительно, по 78 адресам будут оборудованы пешеходные переходы с необходимыми дорожными знаками, искусственными неровностями и дорожной разметкой.

Модернизация и установка новых светофоров направлены на повышение безопасности дорожного движения. Каждый современный светофорный комплекс способствует более надежному регулированию транспортных и пешеходных потоков, что в свою очередь снижает риск возможных происшествий на дорогах.

Ранее сообщалось, что на пересечении Невского проспекта с Харьковской улицей установили светофор.

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