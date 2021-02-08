В Петербурге установлены личности подростков, избивавших дворников-мигрантов

Они изобличены в пяти нападениях, совершенных в период с 15 по 20 декабря.

В декабре текущего года сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму в сети Интернет выявили видеозаписи с нападением на горожан. По данным фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по ст. 213 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

23 декабря по подозрению в совершении этого преступления задержали двух 16-летних подростков. Они изобличены в пяти нападениях, совершенных в период с 15 по 20 декабря. Пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками (две женщины и трое мужчин) и, кроме одной из них, являются гражданами стран ближнего зарубежья. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны участники конфликта со стрельбой на проспекте Пятилеток.

Фото: Piter.TV