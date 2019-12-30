В Смольном установили правила выдачи порубочных билетов

Порубочный билет – это специальное разрешение, которое позволяет вырубать или пересаживать, а также уничтожать другим способом зеленые насаждения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города "О порядке формирования и ведения реестра выданных порубочных билетов". Постановление опубликовали на сайте городской администрации.

Порубочный билет – это специальное разрешение, которое позволяет вырубать или пересаживать, а также уничтожать другим способом зеленые насаждения. Билеты петербуржцам будет выдавать комитет по благоустройству.

Реестр выданных порубочных билетов разместят на специальном интернет-портале "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга".

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