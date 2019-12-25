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В Петербурге усилят меры по профилактике гриппа и ОРВИ
Сегодня, 15:59
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nastya960

В Петербурге усилят меры по профилактике гриппа и ОРВИ

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Если следовать этим мерам, то можно избежать формирования очагов заболеваний.  

Накануне комитет по образованию Петербурга провел совещание по усилению мер, направленных на профилактику заболеваемости гриппом и ОРВИ в учебных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Роспотребнадзор вместе с комитетом по образованию разработал рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний. Если следовать этим мерам, то можно избежать формирования очагов заболеваний.  

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как защитить детей от простуды.

Фото: pixabay 

Теги: грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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