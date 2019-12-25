Роспотребнадзор объяснил, как защитить детей от простуды

Для этого в помещениях школы и детсада должна быть установлена соответствующая температура.

В Роспотребнадзоре сообщили, что соблюдение зимой температурного режима в школах и детсадах защитит детей от заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

В актовых залах, классах, кабинетах, столовой, гардеробе и прочих помещениях температура воздуха должна составлять от +18 до +24 градусов. В спортзале, мастерских и других помещениях для секционных занятий температура должна быть +17..+20 градусов. В кабинете медсестры и раздевалках спортзала – от 20 до 22 градусов тепла, в душевых – плюс 24-25 градусов.

Что касается детских садов, то в приемных и игровых комнатах ясельной группы должно быть около +22..+24 градусов. В остальных группах – плюс 21-23 градуса.

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов.

Фото: pixabay