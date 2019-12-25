В Петербурге усилят контроль за недостроенными объектами

В целом ситуацию оценивают как некритичную.

Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за недостроенными объектами. Об этом Александр Беглов заявил в ходе рабочего совещания с членами правительства города 27-го июля.

Таким образом, Северная столице собирается выполнить задачу, которую ранее перед всеми регионами поставил Владимир Путин.

К концу 2019-го года городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию выявил более 1,1 тыс. недостроенных объектов. Объем затрат бюджета Петербурга по ним составляет 197,5 млрд рублей.

По оценке Александра Беглов, ситуация с "недостроями" пока некритичная, однако стоит обеспечить контроль за их возвращением в оборот и предотвратить неэффективную трату средств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург улучшил показатели ввода жилья в июне этого года.

Фото: Piter.TV