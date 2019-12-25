Петербург улучшил показатели ввода жилья в июне этого года

Пандемия не сказалась на темпах строительства.

В июне 2020 в Петербурге сдали 245 802 кв. метров недвижимости. Этот показатель оказался самым высоким за последние 4 года, несмотря на пандемию коронавируса, рассказал портал "Строительный Петербург".

За первый летний месяц были сданы 56 домов на 5 169 квартир. Лидером оказался Приморский район. Там было построено 109 020 кв. метров — 17 домов на 2 318 квартир. На втором месте находится Красносельский район — 57 178 кв. метров (4 дома на 1 583 квартиры), а на третьем — Петроградский. Там за июнь был сдан один дом на 356 квартир. Общая площадь составляет 28 388 кв. метров.

На ввод в эксплуатацию в прошлом месяце получили разрешение восемь многоквартирных домов. Кроме того, также готовы девять объектов общегражданского назначения, например, очистные сооружения в Красносельском районе и многоэтажный гаражный комплекс в Калининском районе.

Кроме того, в июне 2020 года в Петербурге сдали девять объектов общегражданского назначения. В их числе очистные сооружения в Красносельском районе и многоэтажный гаражный комплекс в Калининском районе.

Фото: Piter.TV, "Строительный Петербург"