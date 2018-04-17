В Петербурге ушёл из жизни народный артист РФ Олег Талыпин

Причины смерти не называются, информация о прощании будет опубликована позднее.

Во вторник, 10 декабря, на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Талыпин. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории.

Причины смерти не называются, информация о прощании будет опубликована позднее.

Олег Талыпин родился в Ленинграде 28 мая 1929 года. Окончив Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова, он с 1963 по 1965 годы работал в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени Кирова. С 1981 Олег Талыгин стал преподавать в консерватории Северной столицы. В 1978 году он стал заслуженным артистом РСФСР, в 2011 народным артистом России.

Ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон.

Фото: ВК/ Санкт-Петербургская консерватория