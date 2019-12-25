В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Лариса Данько

Заслуженному деятелю искусств было 88 лет.

В минувшее воскресенье, 22 июня, в Петербурге умерла доктор искусствоведения и заслуженный деятель искусств Лариса Данько. Профессору было 88 лет. Об этом сообщили в городской консерватории.

Лариса Данько отучилась в Ленинградской консерватории в 1955 году, затем окончила аспирантуру в городском НИИ театра и музыки и защитила кандидатскую и докторскую диссертации. В течение 37 лет Данько работала завкафедрой музыкальной критики в консерватории, была членом Союзов композиторов и театральных деятелей и написала множество монографий.

Не так давно ушел из жизни дирижер оркестра филармонии для детей и юношества Эдуард Густин.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория / "ВКонтакте"