В Петербурге ушел из жизни дирижер оркестра филармонии для детей и юношества Эдуард Густин

Густину было 90 лет.

В Петербурге скончался Эдуард Густин, дирижер симфонического оркестра городской филармонии для детей и юношества. Об утрате сообщается на официальном сайте учреждения. Густину было 90 лет.

Юный дирижер не успел доучиться в музыкальной студии на Каменноостровском, как началась война. Густин потерял мать и брата, работал в цеху Кировского завода и был эвакуирован на Северный Кавказ. По возвращению в Петербурге в 1945 году Густин снова занялся музыкой, поступил в Ленинградскую консерваторию, впоследствии дирижировал в Краснодарском, Петрозаводском, Томском, Свердловском театрах на симфонических произведениях. В филармонии для детей и юношества начал работу в 2004 году. Удостоен награды "Заслуженный деятель искусств РФ".

Артистичный, талантливый, увлекающийся и увлеченный – таким Эдуарда Геориевича Густина знали и любили близкие и коллеги. Ему были интересны разные музыкальные жанры – от оперетты до современной симфонической музыки. Главной своей миссией он считал просветительство. "Симфоническая музыка должна быть доступна широкой публике!" сотрудники филаморнии

О церемонии прощания с Густиным в филармонии сообщат позднее.

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Фото: filspb.ru