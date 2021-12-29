Санкт-Петербургская консерватория перешла на полную удаленку

Теперь в здание попасть не удастся.

Во вторник, 25 января, в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории имении Н.А. Римского-Корсакова сообщили, что учреждение временно переходит на удаленную работу.

Соответствующий приказ подписал ректор Алексей Васильев. Отмечается, что такое решение было принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

Доступ в здание консерватории на улице Глинке, 2 закрывают до 31 января для обучающихся, профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров, артистов Театра оперы и балета.

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)