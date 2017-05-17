Всероссийский смотр вокалистов-выпускников пройдет в Петербургской консерватории

В прослушиваниях в этом году примут участие 72 студента из 18 вузов России.

Во вторник, 17 апреля, в Санкт-Петербургской консерватории начался конкурс среди вокалистов-выпускников музыкальных вузов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

В прослушиваниях в этом году примут участие 72 студента из 18 вузов России. Вокалисты выступают на сцене перед публикой и жюри с оперным и романсовым репертуаром. На смотре также присутствуют представители филармоний и концертных организаций. Они заинтересованы в приглашении на работу молодых певцов. Как отмечают организаторы конкурса, каждый год в Северную столицу приезжают выпускники из музыкальных вызов Перми, Казани, Красноярска и Новосибирска.

Сейчас кругом эстрада, и очень сложно утверждаться тем, кто избрал настоящее вокальное искусство. Такого всероссийского смотра, как у вокалистов, нет больше ни в одной музыкальной профессии Ирина Богачева, народная артистка СССР, председатель жюри смотра-конкурса и заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории

После конкурсных прослушиваний в стенах консерватории состоится Всероссийская научно-методическая конференция. Доклады с мероприятия направят на совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства.



Фото: Pixabay.com.