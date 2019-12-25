В Петербурге уничтожили почти 700 килограммов польских яблок

Cотрудники во время рейда проверили склад на одной из овощных баз города. В помещении обнаружили фрукты в коробках с двойной маркировкой.

В воскресенье, 13 июня, В Петербурге изъяли и уничтожили 676 килограммов польских яблок. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В четверг, 10 июня, сотрудники во время рейда проверили склад на одной из овощных баз города. В помещении обнаружили фрукты в коробках с двойной маркировкой. В сообщении отмечается, что яблоки произведены фермерским хозяйством "Яквил" Республики Беларусь, на них находились этикетки с указанием страны-экспортера Польши и страны-импортера Республики Беларусь.

Помимо этого, фитосанитарный сертификат и другие документы не были переданы сотрудникам Россельхознадзора. Сообщается, что яблоки уничтожили в Ленинградской области.

Напомним, в январе этого года в Петербург не пустили 21 тонну белорусских яблок без печати в сертификате.Как выяснилось в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля, сертификат на яблоки оказался оформлен не полностью – в документе отсутствовала печать должностного лица, выдавшего сертификат.Также из-за отсутствия необходимых документов крупную партию македонских яблок - 19,4 тонны - вернули отправителю.

Ранее Piter.tv информировал, что проходил рейд на Апраксином дворе: в полицию доставлены около 100 рабочих-мигрантов.

Фото: Piter.tv