В Петербург не пустили 21 тонну белорусских яблок без печати в сертификате

Возбуждено административное дело.

Специалисты Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пустили в Северную столицу 21 тонну свежих яблок: груз из Белоруссии остановили в фитосанитарном контрольном пункте Долосцы в Псковской области.

Как выяснилось в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля, сертификат на яблоки оказался оформлен не полностью – в документе отсутствовала печать должностного лица, выдавшего сертификат. Поэтому документ признали недействительным, а фрукты запретили ввозить в Россию.

По факту выявленного нарушения возбудили дело об административном правонарушении. Отмечается, что с января 2021 года инспекторы выявили множество нарушений при ввозе 53,5 тонн продукции растительного происхождения. Чаще всего на подкарантинной продукции отсутствовала маркировка, к фруктам и овощам не прилагался фитосанитарный сертификат или же в самом документе не было заверенной печати. Всю эту продукцию запретили ввозить в страну.

Ранее немецкий врач перечислил три опасных для кишечника продукта.

Фото: pixabay