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В Петербурге не приняли крупную партию македонских яблок
Сегодня, 14:57
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kraratau27

В Петербурге не приняли крупную партию македонских яблок

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Из-за отсутствия необходимых документов 19,4 тонны яблок вернули отправителю.

В Петербурге запретили ввозить большую партию яблок. Инспекторы не обнаружили фитосанитарный сертификат на продукцию, что стало причиной запрета принимать фрукты у поставщика. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

При проверке яблок инспекторы не смогли установить их состояние и происхождение. 

Известно, что фрукты прибыли из Северной Македонии. Они должны были быть доставлены в одно из петербургских предприятий.

Из-за потенциальной небезапасности продукции яблоки отправили обратно в Македонию. 

Ранее в Piter.tv сообщали, что рост цен на еду в России оказался рекордным.

Фото: Pirer.tv

Теги: аграрное хозяйство, импорт, петербург, яблоки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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