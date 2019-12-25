В Петербурге не приняли крупную партию македонских яблок

Из-за отсутствия необходимых документов 19,4 тонны яблок вернули отправителю.

В Петербурге запретили ввозить большую партию яблок. Инспекторы не обнаружили фитосанитарный сертификат на продукцию, что стало причиной запрета принимать фрукты у поставщика. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проверке яблок инспекторы не смогли установить их состояние и происхождение.

Известно, что фрукты прибыли из Северной Македонии. Они должны были быть доставлены в одно из петербургских предприятий.

Из-за потенциальной небезапасности продукции яблоки отправили обратно в Македонию.

Ранее в Piter.tv сообщали, что рост цен на еду в России оказался рекордным.

Фото: Pirer.tv