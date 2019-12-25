В Петербурге умерла артистка МДТ Галина Филимонова

Филимонова была особенно известна по роли Гали Четвертак в телеспектакле "А зори здесь тихие".

В субботу, 31 октября, в Петербурге скончалась актриса Малого драматического театра Галина Филимонова. Заслуженной артистке России было 76 лет.

Об утрате сообщили в группе "Курс Ю.М. Красовского" "ВКонтакте". В этой же мастерской Академии Театрального Искусства Филимонова долгие годы преподавала актерское мастерство.

Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. "Курс Ю.М. Красовского"

Галина Филимонова была актрисой с сорокалетним стажем. Начинала артистка с Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, затем перешла в рижский театр Русской драмы и Ленинградский Театр Драмы и комедии. С 1974 года Филимонова играла в театре Европы. В ее театро- и фильмографии значатся телеспектакли "Бесы" и "А зори здесь тихие", пять ярких ролей в МДТ. В 1993 году Филимонову признали Заслуженной артисткой России.

Совсем недавно из жизни ушел и детский писатель Михаил Яснов.

Фото: Курс Ю.М.Красовского / "ВКонтакте"