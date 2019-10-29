Ушёл из жизни бывший хранитель Русского музея Иван Карлов

Он скончался на 69-м году жизни.

Во вторник, 17 ноября, ушел из жизни Иван Карлов, который на протяжении 29 лет был хранителем Русского музея в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Иван Карлов работал в Русском музее с 1975 года. Он был и музейным смотрителем, и внештатным экскурсоводом, и младшим научным сотрудником, и старшим научным сотрудником, а также Ученым секретарем. С 1989 года Иван Иванович был назначен заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей.

Иван Иванович навсегда останется в нашей памяти чутким и отзывчивым человеком, стремившимся помочь каждому сотруднику музея в решении любых вопросов. пресс-служба Русского музея

Ранее мы писали, что в Петербурге умер реставратор Аничкова дворца и Петропавловской крепости.

Фото: wikipedia.org