Ушёл из жизни бывший хранитель Русского музея Иван Карлов

Во вторник, 17 ноября, ушел из жизни Иван Карлов, который на протяжении 29 лет был хранителем Русского музея в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Иван Карлов работал в Русском музее с 1975 года. Он был и музейным смотрителем, и внештатным экскурсоводом, и младшим научным сотрудником, и старшим научным сотрудником, а также Ученым секретарем. С 1989 года Иван Иванович был назначен заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей.
Иван Иванович навсегда останется в нашей памяти чутким и отзывчивым человеком, стремившимся помочь каждому сотруднику музея в решении любых вопросов.
пресс-служба Русского музея
Ранее мы писали, что в Петербурге умер реставратор Аничкова дворца и Петропавловской крепости.
Фото: wikipedia.org
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