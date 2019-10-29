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Ушёл из жизни бывший хранитель Русского музея Иван Карлов
Сегодня, 21:05
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Ушёл из жизни бывший хранитель Русского музея Иван Карлов

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Он скончался на 69-м году жизни.

Во вторник, 17 ноября, ушел из жизни Иван Карлов, который на протяжении 29 лет был хранителем Русского музея в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

Иван Карлов работал в Русском музее с 1975 года. Он был и музейным смотрителем, и внештатным экскурсоводом, и младшим научным сотрудником, и старшим научным сотрудником, а также Ученым секретарем. С 1989 года Иван Иванович был назначен заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей.

Иван Иванович навсегда останется в нашей памяти чутким и отзывчивым человеком, стремившимся помочь каждому сотруднику музея в решении любых вопросов.

пресс-служба Русского музея

Ранее мы писали, что в Петербурге умер реставратор Аничкова дворца и Петропавловской крепости.

Фото: wikipedia.org

Теги: иван карлов, русский музей, умер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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