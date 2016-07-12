В Петербурге умер "вор в законе" Роланд Кутаисский

Кутаисского пытались спасти врачи, но не сумели этого сделать.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в Северной столице скончался "вор в законе" Роланд Кутаисский. Об этом пишет пишет агентство "Прайм Крайм".

По словам инсайдеров, причиной смерти 65-летнего криминального авторитета стало заражение крови. Кутаисский скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти его.

Отметим, что официального подтверждения смерти "вора в законе" пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что в коммуналке на Тимуровской мужчина зарезал соседку.

Фото:Piter.TV