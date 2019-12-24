В Петербурге умер оперный режиссер Станислав Гаудасинский

Народному артисту России было 83 года.

В пятницу, 20 марта, в Петербурге не стало оперного режиссера Станислава Гаудасинского. Об этом сообщили сотрудники Петербургской консерватории в своей официальной группе "ВКонтакте".

Народному артисту России, профессору и завкафедры режиссуры музыкального театра в консерватории имени Римского-Корсакова было 83 года. Гаудасинский занимал пост президента учреждения с 2007 по 2008 год, а с 1980 по 2007 руководил Михайловским театром. Оперный режиссер за свою жизнь получил массу наград за деятельность в искусстве.

Внучка Гаудасинского, Ирина, написала в соцсетях, что прощание с оперным режиссером состоится 23 марта в Новодевичьем монастыре, деятеля похоронят на Новодевичьем кладбище. Женщина отметила, что семья Гаудасинского с пониманием отнесется к тем, кто не придет попрощаться с народным артистом России из-за эпидемситуации.

Супруга Гаудасинкого, Ирина Богачева, ушла из жизни немногим ранее – 20 сентября прошлого года.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория / "ВКонтакте"