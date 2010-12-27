Барду было 58 лет.

В четверг, 12 декабря, стало известно о том, что в Петербурге умер известный бард Валерий Чечет. Об этом заявила его жена Ирина.

"Ушёл из жизни мой муж Валерий Чечет... Прощай, мой Валерик... Люблю...", —сообщила она.

Валерий Чечет выпустил такие сольные альбомы, как "Песни", "Песни Ю. Визбора", "Что скажу я тебе" и "Песни на стихи Н. Рубцова". За последний бард удостоился премии "Петрополь" в 2015 году.

Отмечается, что Чечет часто выступал членом жюри таких фестивалей, как "Петербургский аккорд", Грушинского фестиваля, "На Соловецких островах", "Цейский вальс", "За туманом" и "Музыка сердец".

Ранее мы сообщали о том, что ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон.

Фото:facebook.com/Ирина Чечет