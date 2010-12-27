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В Петербурге украли машину у сотрудника Мэрии Москвы
Вчера, 18:42
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Rybka123
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В Петербурге украли машину у сотрудника Мэрии Москвы

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Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».

В Петербурге специалист-эксперт информационно-аналитического центра Мэрии Москвы лишился автомобиля. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, мужчина обратился в правоохранительные органы 31 августа после того, как не обнаружил на стоянке на Фермском шоссе свой "Мерседес Бенс" эс-класса. По его словам, он оставил автомобиль стоимостью 1 миллион рублей в начале июля. Машина была зарегистрирована в Самаре и имела страховку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "кража".

Ранее на Piter.TV: В Петербурге у бизнесмена украли машину за 5,5 миллионов

Фото: pixabay.com

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Теги: мэрия москвы , новости санкт-петербурга
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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