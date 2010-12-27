В Петербурге у бизнесмена украли машину за 5,5 миллионов

Чтобы украсть авто угонщикам хватило всего 20 минут.

В субботу, 1 сентября, в Приморском районе у бизнесмена украли дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стала известно, кража случилась у дома 4 по Комендантскому проспекту между "Макдональдсом" и ТК "Атмосфера". Предприниматель припарковал свой темно-синий Cadillac Escalade и отлучился на 20 минут. Этого времени угонщикам хватило, чтобы похитить автомобиль стоимостью 5,5 миллионов.

По словам владельца, автомобиль бюыл выпущен в 2016 году и был полностью оснавщен штатной и дополнительной сигнализациями и застрахован.

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