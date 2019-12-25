В Москве подожгли Cadillac Escalade матери пятых детей

Женщина уверена, что преступление совершил ее супруг.

В Москве подожгли Cadillac Escalade матери пятерых детей. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash.Ирина Сафронова рассказала, что на протяжении 15 лет находилась в браке с мужчиной, но из союз не мог больше продолжаться из-за любовницы супруга и домашнего насилия. По словам женщины, муж строил за ней слежку, установив в квартире и машине видеорегистраторы.

Когда женщина объявила о намерении развестись, Кирилл Сафронов увез из дома двойняшек. В течение двух месяцев дети находились в Сочи. Вернуть общих детей мужчина согласился только в случае отказа Ирины от всей недвижимости. В а середине марта стало известно о том, что ее автомобиль на парковке торгового центра загорелся. По камерам наблюдения установлено, что к транспортному средству подошел неизвестный человек, который облил Кадиллак горючей смесью и поджег. Иран уверена, что преступление совершил ее супруг.

В настоящее время суд определяет вопрос о том, с кем останутся дети. Также возбуждено уголовное дело за факт избиения старшего сына пары в ТЦ.

Башкирских прокуроров будут судить в Москве.

Фото и видео: Telegram/Mash

