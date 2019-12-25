В Петербурге учредили 27 системообразующих предприятий

В список системообразующих предприятий города входят 215 организаций.

В пятницу, 24 июля, Смольный подвел итоги мониторинга деятельности системообразующих предприятий Петербурга.

Теперь в списке таких организаций числятся 215 компаний. Большинство из них – это предприятия промышленной сферы. Кроме того энергетические и строительные компании, организации в сфере транспорта, торговли и сельского хозяйства. Так, в пятницу получили разрешение на учреждение еще 27 организаций. Девять из них могут включить в список на федеральном уровне.

Ранее мы писали, что социальным предпринимателям и гражданам Выборгского района предложили принять участие в онлайн-семинаре.

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