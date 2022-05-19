В Петербурге учительница потребовала от выпускника извинений на коленях

Учительница уволилась из школы по собственному желанию.

В одной из петербургских школ педагог потребовала, чтобы 11-классник извинился перед ней на коленях. Видео инцидента, произошедшего в школьном классе, разошлось по социальным сетям.

Известно, что выпускник публично оскорбил педагога с сорокалетним стажем. Учитель потребовала извинений перед всем классом на коленях, также она пригрозила ученику и его родителям судом.

Позднее пресс-служба администрации Красногвардейского района сообщила, что данный инцидент произошел 16 мая в школе №233. По данным администрации, ученик позволил себе грубое высказывание в адрес учителя. Администрацией школы и отделом образования района был проведён разбор данной ситуации. Учитель Елена Стома осознала, что допустила грубое нарушение педагогической этики и решила уволиться в тот же день.

В марте в Петербурге учителя коррекционной школы задержали за регулярный секс со школьницей.

Видео: Telegram / Изнанка. Женщины