В Петербурге учителя коррекционной школы задержали за регулярный секс со школьницей

В Петербурге 16-летняя девушка обратилась в полицию после того, как год встречалась со школьным учителем. Об этом сообщило ИА "АЖУР".
Школьница сообщила полицейским, что с февраля 2021 года и до начала 2022 года она регулярно занималась сексом с мужчиной, который намного старше ее. Всё происходило на Рыбацком проспекте и Караваевской улице.
СК возбудил уголовное дело по статье "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
По подозрению в совершении этого преступления на Малодетскосельском проспекте был задержан 45-летний учитель технологии одной из коррекционных школ.
Ранее в петербургской школе девушка ударила ножом сверстницу.
Фото: Piter.tv
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