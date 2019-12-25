В Петербурге учителя коррекционной школы задержали за регулярный секс со школьницей

СК возбудил уголовное дело по статье "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

В Петербурге 16-летняя девушка обратилась в полицию после того, как год встречалась со школьным учителем. Об этом сообщило ИА "АЖУР".

Школьница сообщила полицейским, что с февраля 2021 года и до начала 2022 года она регулярно занималась сексом с мужчиной, который намного старше ее. Всё происходило на Рыбацком проспекте и Караваевской улице.

СК возбудил уголовное дело по статье "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

По подозрению в совершении этого преступления на Малодетскосельском проспекте был задержан 45-летний учитель технологии одной из коррекционных школ.

Ранее в петербургской школе девушка ударила ножом сверстницу.

Фото: Piter.tv