Петербургских учителей обязали скачать приложение телеканала "Санкт-Петербург"

Распоряжение поступило от вице-губернатора Александра Бельского.

Петербургских учителей обязали скачать приложение государственного телеканала "Санкт-Петербург". По информации "Фонтанки", такое распоряжение получили сотрудники школ как минимум в двух районах города 2 апреля.

В сообщении, разосланном учителям, отмечается, что об установке приложения нужно отчитаться, поскольку поручение поступило от вице-губернатора Петербурга. Впоследствии, сказали педагогам, приложение можно будет удалить.

Как заявил "Фонтанке" вице-губернатор Александр Бельский, для тестирования нового приложения телеканала действительно решили привлечь бюджетников. По словам чиновника, это необходимо для проверки максимальной нагрузки приложения. Принуждения учителей, заметил Бельский, не было, а "обязаловка" могла возникнуть уже на местах.

Каналом "Санкт-Петербург" владеет ОАО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", принадлежащее петербургскому комитету имущественных отношений.

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