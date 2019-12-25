Ученица 4 класса выжила после падения с третьего этажа на Софийской улице

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге с высоты третьего этажа упала 10-летняя девочка, ученица 4 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка выпала из окна квартиры на Софийской улицы. Она получила тяжелые травмы, но выжила. Ее госпитализировали с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести, суборахнаидальным кровоизлиянием, ханхесом контузионным очагом в левой височной доле, закрытым переломом левого предплечья со смещением, компрессионными переломами 6-7-9-1-3 позвонков.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Туристской школьница выпала с балкона 11 этажа после ссоры с родителями.

Фото: Piter.TV