В Петербурге у входа в магазин "Пуд Хлеба" нашли гранату

Около 30 человек было эвакуировано из здания.

Днем 14 марта у входа в магазин "Пуд Хлеба" на Ленинском проспекте нашли гранату. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Место опасной находки было незамедлительно оцеплено полицейскими. Стражи порядка вызвали взрывотехников и приступили к эвакуации местных жителей. Специалисты установили, что обнаруженный предмет является учебной гранатой марки "Ф-1". Опасности для людей она не представляет, так как не содержит в себе взрывчатых веществ.

В настоящий момент проводится проверка. Полиция выясняет, кто мог подложить гранату к входу в магазин. Известно, что около 30 человек вывели на улицу.

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Фото: pixabay.com