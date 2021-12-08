У петербургского школьника вымогали деньги за нераспространение его интимных снимков

Ребенок не поддался на провокации и рассказал все матери.

Подросток отправлял девушке через соцсеть свои фотографии интимного характера. Собеседница потребовала с мальчика 3 тысячи рублей за то, чтобы сохранить конфиденциальность снимков. Мама петербуржца обратилась в полицию, узнал Piter.tv.

Переписка в "ВКонтакте" с незнакомкой по имени Ефросинья длилась с ноября по декабря 2021-го года. Ребенок отказался переводить деньги и рассказал о случившемся матери. Теперь шантажистку разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что житель Ленобласти снимал интимные видео с погибшими на Блюхера школьницами.

Фото: Pexels