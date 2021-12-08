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У петербургского школьника вымогали деньги за нераспространение его интимных снимков
Сегодня, 11:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

У петербургского школьника вымогали деньги за нераспространение его интимных снимков

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Ребенок не поддался на провокации и рассказал все матери.

Подросток отправлял девушке через соцсеть свои фотографии интимного характера. Собеседница потребовала с мальчика 3 тысячи рублей за то, чтобы сохранить конфиденциальность снимков. Мама петербуржца обратилась в полицию, узнал Piter.tv.

Переписка в "ВКонтакте" с незнакомкой по имени Ефросинья длилась с ноября по декабря 2021-го года. Ребенок отказался переводить деньги и рассказал о случившемся матери. Теперь шантажистку разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что житель Ленобласти снимал интимные видео с погибшими на Блюхера школьницами. 

Фото: Pexels 

Теги: интимные фото, частная жизнь, шантаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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