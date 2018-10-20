Пенсионера с 75 патронами задержали на севере Петербурга

В среду, 6 марта, на Планерной улице задержали пожилого мужчину. Во время обыска у него обнаружили 75 патронов и четыре пусковых устройства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
Часть боеприпасов пенсионер нес в свертке, еще часть лежала в кармане куртки. Патроны и пусковые устройства изъяли и отправили на экспертизу. Результаты проверки показали, что три патрона были пригодны для стрельбы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка, ношение и хранение оружия и боеприпасов". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Фото: Piter.TV
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