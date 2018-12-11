На Балтийском вокзале задержали контрафакт из Китая

В посылке обнаружили почти две тысячи чехлов для смартфонов.

Сотрудники Балтийского вокзала задержали партию контрафакта из Китая. В посылке оказалось почти две тысячи чехлов для смартфонов с изображениями известных мультяшных героев.

Товар прибыл по морю из Побнебесной. На чехлах были картинки с Пикачу, Минни Маус, Хелло, Китти, Миньонами, Лилой и Стичем, Винни Пухом и другими известными героями. Документы, разрешающие использовать эти товарные знаки, импортер не предоставил.

В отношении нарушителей было возбуждено три административных дела. Кроме того, был предотвращен ущерб правообладателей на сумму более миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Петербург из Бразилии прибыл арахис с личинками.

Фото: visit-petersburg.ru