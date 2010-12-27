В Петербурге у дома на проспекте Художников застряла "Газель"

Водитель не заметил ограничитель высоты.

В среду, 10 июля на проспекте Художников в Выборгском районе Петербурга "Газель" застряла в арке жилого дома №15. Кузов грузовика оказался выше ограниченной высоты, сообщили пользователи социальных сетей.

Местные жители рассказали, что ограничитель установлен самовольно. Во дворе находятся несколько продуктовых складов, и приезжающие грузовики мешают автомобилистам. Пожарные несколько раз срезали ограничитель, но он появлялся снова.

Примечательно, что в этот же день дорожники убрали злополучную балку на въезде в Кудрово. Балка неоднократно становилась причиной пробок в этом районе и многие восприняли новость с радостью.

Также на Софийской улице существует знаменитый "мост глупости", в который часто врезаются невнимательные водители "Газелей". Аварий там не происходило полтора месяца.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Типанова неадекватный мужчина тормозил автомобили.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте