Видео: на Типанова неадекватный мужчина тормозил автомобили

Нетрезвый мужчина почти полчаса плясал на дороге, мешая движению автомобилей.

В Московском районе Петербурга местные жители заметили неадекватного мужчину, выбежавшего на полосу движения. Странный человек бегал по улицам Типанова и Космонавтов. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Наш мобильный корреспондент смог заснять на видео ситуацию. Он объяснил, что нарушитель приставал к проезжающим автомобилистам. В течение 20 минут ему не удавалось никого остановить, но после один из водителей все же сжалился над петербуржцем. В результате хулиган забрался в синий "Пежо" и уехал в неизвестном направлении.

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Фото и видео: Piter.tv