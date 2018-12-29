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Видео: на Типанова неадекватный мужчина тормозил автомобили

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Нетрезвый мужчина почти полчаса плясал на дороге, мешая движению автомобилей.

В Московском районе Петербурга местные жители заметили неадекватного мужчину, выбежавшего на полосу движения. Странный человек бегал по улицам Типанова и Космонавтов. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Наш мобильный корреспондент смог заснять на видео ситуацию. Он объяснил, что нарушитель приставал к проезжающим автомобилистам. В течение 20 минут ему не удавалось никого остановить, но после один из водителей все же сжалился над петербуржцем. В результате хулиган забрался в синий "Пежо" и уехал в неизвестном направлении. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Джордж Мартин рассказал о событиях приквела "Игры престолов".

Фото и видео: Piter.tv

Теги: неадекват, неадекватное поведение, улица типанова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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