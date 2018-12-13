В Петербурге за сутки угнали две дорогих иномарки

Пропал "Кадиллак" за 4,5 млн рублей и "Тойота" за 2 млн рублей.

В минувшие сутки в Петербурге угнали две дорогих иномарки. Кражи произошли в Приморском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.

Во вторник, 14 мая, в полицию обратился генеральный директор одной из петербургских коммерческих фирм. Он заявил, что у него угнали "Кадиллак Эскалейд". Автомобиль был припаркован возле дома №18/2 по Богатырскому проспекту. Ущерб владелец оценил в 4,3 млн рублей.

В этот же день к стражам порядка пришел другой петербуржец и рассказал об исчезновении "Тойота Камри". Машина стояла возле дома №72 по Приморскому проспекту. Сумма ущерба составила 2,168 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье "Кража". Полиция разыскивает угонщиков и пропавшие автомобили.

Ранее мы писали, что грузчик из Гатчины украл у друга авто и попал на нем в аварию.

Фото: Piter.TV