В Петербурге трём инспекторам ДПС за взятки дали реальные сроки

Три инспектора проведут ближайшие три года в колонии строго режима.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении трёх бывших инспекторов ДПС Александра Белоуса, Дмитрия Федотова и Сергея Сухова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По данным суда, в ночь на 22 октября 2019 года во время службы Сухов остановил Subaru Impreza и заподозрил водителя в наркотическом опьянении. Проходить медосвидетельствование автовладелец отказался. Тогда сотрудник ДТС предложил отпустить его за 100 тысяч рублей. Водитель смог снизить цену до 30 тысяч.

В разных составах между собой фигуранты совершили ещё как минимум два аналогичных преступления, получив 50 и 35 тысяч рублей. Подсудимые свою вину признали. Каждого приговорили к 3-3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также суд выписал каждому штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

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