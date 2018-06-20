В Петербурге трехлетняя девочка вспорола себе живот о разбитую вазу

Малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне в детскую больницу имени Раухфуса доставили трехлетнюю девочку с проникающей резаной раной брюшной стенки. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Малышку госпитализировали из квартиры на шоссе Революции. Родители девочки рассказали, что она упала на стеклянную вазу и распорола себе живот. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование, разбирается в подробностях случившегося. Известно, что семья на учете в социальных службах не состоит. Оба родителя работают в сфере культуры. 35-летняя мама преподает ИЗО, а 28-летний папа занимает должность звукорежиссера.

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Фото: Piter.TV