В Петербурге транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки электричек

По предварительным данным, задержка произошла из-за обрыва контактной сети грузового электровоза.

Стало известно в субботу, 23 октября, что транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки движения электропоездов на главном пути перегона железнодорожных станций Кушелевка – Пискаревка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Задержка поездов 23 октября составила около двух часов. По предварительным данным, она произошла из-за обрыва контактной сети грузового электровоза. В ведомстве сообщили, что никто в результате инцидента не пострадал. На настоящий момент движение поездов восстановлено.

В сообщении указали, что транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Октябрьской железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования.

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Фото: Piter.tv