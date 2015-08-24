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В Петербурге транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки электричек
Сегодня, 18:35
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В Петербурге транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки электричек

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По предварительным данным, задержка произошла из-за обрыва контактной сети грузового электровоза.

Стало известно в субботу, 23 октября, что транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки движения электропоездов на главном пути перегона железнодорожных станций Кушелевка – Пискаревка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Задержка поездов 23 октября составила около двух часов. По предварительным данным, она произошла из-за обрыва контактной сети грузового электровоза. В ведомстве сообщили, что никто в результате инцидента не пострадал. На настоящий момент движение поездов восстановлено. 

В сообщении указали, что транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Октябрьской железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования. 

Ранее мы писали, что с Финляндского вокзала электрички отправляются с большой задержкой. 

Фото: Piter.tv

Теги: задержка, поезда, финляндский вокзал
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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