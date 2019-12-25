С Финляндского вокзала электрички отправляются с большой задержкой

В Петербурге электрички с Финляндского вокзала массово задерживаются. Об этом сообщают в пресс-службе ОЖД 23 октября, в субботу.
Задержка происходит из-за технической неисправности на направлении Кушелевка – Пискарёвка, уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
С опозданием до полутора часов идут электрички Петербург – Приозерск, Петербург – Ладожское озеро, Невская Дубровка – Петербург, Ладожское озеро – Петербург и Рощино – Петербург.
Ранее мы писали, что на севере Петербурга после остановки электрички пассажирам предложили идти пешком в город.
Фото: Piter.tv
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