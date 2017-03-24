В Петербурге тестируют Единую диспетчерскую службу ЖКХ

К этой системе планируют подключить весь город.

Пилотный проект Единой диспетчерской службы ЖКХ запустила Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 12 октября.

Служба представляет собой централизованную систему управления жилищно-коммунальным хозяйством города.

Это современная система, куда можно оперативно сообщать о проблемах и получать своевременную помощь. Новая служба существенно упростит работу с обращениями горожан и позволит оперативно реагировать на заявки. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Система обрабатывает обращения жителей по вопросам, которые связаны с эксплуатацией жилищного фонда, коммунальной инфраструктурой и санитарным состоянием придомовых территорий.

В проекте участвуют и жители домов, обслуживаемых ГУПРЭП "Прогресс". Они подключены к комплексной системе "Жилищный стандарт". Через эту систему диспетчер Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда принимает заявки и обращения участников, заносит их в базу данных и передает исполнителям.

К этой системе планируют подключить весь город.

Ранее на Piter.TV: Невский колледж им. Неболсина подготавливает специалистов для сферы ЖКХ и строительства.

Фото: Piter.TV