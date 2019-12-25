Невский колледж имени Неболсина подготавливает специалистов для сферы ЖКХ и строительства

В двух корпусах колледжа проходят не только лекции, но и практические занятия.

Невский колледж им. А.Г. Неболсина подготавливает высококвалифицированных специалистов для сферы ЖКХ и строительства. Обучение проходит по 93 программам в сфере коммунального хозяйства, включая программы переподготовки и повышения квалификации. В этом году в колледж поступило 440 студентов, вего в нём учится свыше тысячи человек, рассказал портал "Строительный Петербург".

В двух корпусах колледжа проходят не только лекции, но и практические занятия. В учебно-производственных мастерских колледжа установлено современное, высокотехнологичное оборудование.

У нас отремонтированы и оснащены учебные мастерские, где ребята могут осваивать профессии "Сварщик" и также компетенции "Сантехника" и "Отопление". Это у нас оснащено, и у нас есть партнеры, работодатели, которые помогли нам, в том числе и оснастить эти лаборатории. Владимир Палагин, директор Невского колледжа имени А.Г. Неболсина

В этом коду учебное заведение также станет одной из площадок финала конкурса "Профессионалы" по компетенции "Сварочные технологии". На своих достижениях колледж не останавливается: в планах создание лаборатории по контролю качества сварочных работ и дальнейшее развитие.

Видео: портал "Строительный Петербург"